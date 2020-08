Pedro, lo sbarco a sorpresa: oggi visite e poi la firma. Florenzi si allena a Trigoria

Nel giorno del closing della trattativa per la cessione della società, nella Capitale è sbarcato, a sorpresa, Pedro Rodriguez, scrive Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”. È atterrato alle 13 al terminal privato dell’aeroporto di Ciampino: firmerà un contratto fino al 2022, con opzione di prolungamento per un ulteriore anno, a 3 milioni di ingaggio (netti) a stagione, ma solo dopo aver espletato un lungo iter di visite a cui dovrà sottoporsi, visto che è reduce da un infortunio e da un’operazione alla spalla.

Oggi alle 10.40 svolgerà un primo controllo medico specifico. Nei prossimi giorni seguirà un programma di fisioterapia con uno specialista della società, verso la fine della settimana prossima sono programmate le visite mediche, e solo dopo ci sarà la firma sul contratto. L’arrivo di Pedro potrebbe non essere l’unico dalla Premier League. In attesa che si sblocchi la trattativa con lo United per Smalling, ieri era girata – ma poi la voce ha perso forza – l’indiscrezione di un inserimento della Roma su David Silva.

Per Pau Lopez c’è stato un sondaggio del Valencia, che però è in profonda crisi finanziaria – ha chiesto ai giocatori di accettare un “pagherò” per gli ultimi stipendi – e lo vorrebbe solo in prestito. La sua partenza e quella di Olsen, che interessa a Celtic e Bayer Leverkusen, consentirebbero alla Roma di puntare su Sirigu, che ha già dato la disponibilità a trasferirsi. Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Juan Jesus al Cagliari mentre per Fazio ci sono l’interesse del Villarreal e richieste dagli Stati Uniti e dal Qatar.

Ieri è comparso nella sede di viale Tolstoj all’Eur anche Alessandro Florenzi. “Sono venuto solo per salutare degli amici”, ha detto l’ex capitano. In attesa di conoscere il suo futuro, domani ricomincerà ad allenarsi a Trigoria insieme agli altri rientri dai prestiti.