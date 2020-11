Pedro: in 6 gare ha segnato più di un anno al Chelsea

In sei partite di campionato con la Roma (500 minuti), Pedro ha già segnato più gol che in tutta la stagione scorsa con il Chelsea: 3 contro 2, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

Un dato che dà ragione a Paulo Fonseca, che si è speso per portare in Serie A l’attaccante spagnolo che, con Barcellona, nazionale e Chelsea, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. A 33 anni, compiuti a luglio, poteva essere un azzardo. La Roma, invece, ha puntato sull’esperienza e sull’unicità del nostro campionato, dove la differenza la fanno soprattutto i “grandi vecchi”.

Pedro è stato titolare in tutte e sei le partite di campionato e ha giocato anche 103 minuti nelle due di Europa League. Per Fonseca è un intoccabile, anche se il tecnico portoghese è attento al minutaggio e solo in tre occasioni (Verona, Juventus e Milan) lo ha tenuto in campo per tutti i 90’. La risposta dell’attaccante è stata al di sopra di ogni aspettativa.

Contro il Cluj, giovedì sera, nella terza partita del girone di Europa League, Pedro potrebbe anche riposare. Di sicuro, però, Fonseca lo porterà almeno in panchina, perché il canario (è nato a Santa Cruz di Tenerife il 27 luglio 1987) è una specie di “forno a microonde”, capace di entrare subito in partita e di essere importante anche con pochi minuti di impiego. L’Europa League è un obiettivo, ma la priorità resta il campionato. C’è la qualificazione alla Champions League da inseguire, per mettere a posto i bilanci.