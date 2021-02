Pedro e Smalling ancora fuori dal gruppo

Ha svolto ancora lavoro individuale, insieme a Chris Smalling, lo spagnolo Pedro, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

L’ex attaccante del Chelsea non si vede in campo dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia, il 19 gennaio. Quattro giorni prima aveva giocato il secondo tempo nel derby, rientrando da un altro stop che durava dal 23 dicembre. Dopo un’ottima prima parte di stagione, Pedro non è più riuscito a dare il suo apporto alla squadra: l’ultimo gol è datato 5 novembre, all’Olimpico contro il Cluj. Se tra oggi e domani dovesse tornare in gruppo, Fonseca potrebbe convocarlo per il match di domenica (ore 12.30) con l’Udinese, contro cui un girone fa realizzò il primo gol in maglia giallorossa.