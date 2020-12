Pau Lopez scalda i guanti: la porta ritorna sua

Mirante ha accusato un problema nell’ultimo allenamento prima della partenza della squadra: un colpo ad una mano ed il conseguente dolore ad un dito. Se non dovesse farcela – e i tempi sono stretti visto che ieri ha svolto solo una parte del lavoro in gruppo, proseguendo poi a parte – toccherà a Pau Lopez, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

L’ultima (e unica volta) che lo spagnolo ha giocato titolare in questo campionato è stato lo scorso 8 novembre, nella vittoria 3-1 di Marassi contro il Genoa. Per lui quella scorsa è stata una stagione in chiaroscuro, cominciata discretamente, finita malissimo e condizionata da un errore gravissimo nel derby sul gol di Acerbi e un infortunio al polso che non gli ha consentito di lavorare bene prima della ripresa post lockdown.

Un crollo di prestazioni e anche mentale, che si è portato dietro dalla passata stagione perdendo il posto da titolare nel precampionato in favore di Mirante, con cui ha comunque un ottimo rapporto e con cui c’è una sana rivalità. Quest’anno non ha quasi mai sfigurato e non ha commesso grossi errori, ad eccezione del gol subìto all’Olimpico contro lo Young Boys, lasciando intravedere dei timidi segnali di ripresa, che però dovranno essere confermati sul campo. Domani probabilmente avrà una possibilità e cercherà di sfruttarla: nel giorno del suo ventiseiesimo compleanno proverà a fare un regalo, a se stesso e alla Roma.