Pau Lopez in crisi, ma Sirigu non arriva

Houston, abbiamo un problema, scrive Gianluca Piacentini su “Il Corriere della Sera”. Se Dan e Ryan Friedkin hanno visto la partita con il Siviglia, si sono resi conto che Pau Lopez attraversa una crisi nera dalla quale non sembra riprendersi. L’intervento goffo sul primo gol degli spagnoli rimarrà tra le fotografie di questa stagione, insieme alla rete di Acerbi nel derby.

La micro frattura al polso rimediata nel primo allenamento post lockdown ne ha condizionato il rendimento: sono più i punti persi per colpa sua rispetto a quelli guadagnati per merito. Pau è sul mercato, ma non sarà per niente facile cederlo: per non fare una minusvalenza, infatti, la Roma dovrà trovare una squadra disposta a pagare almeno 18 milioni. Si è parlato di uno scambio con Sirigu.