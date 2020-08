Pastore operato all’anca, fuori un mese e mezzo

Hanno accelerato i tempi, la Roma e Javier Pastore. Colpa del Covid-19 e dei focolai degli ultimi giorni in Spagna che hanno impedito ai medici della società giallorossa di volare a Barcellona per assistere all’operazione.

Per questo l’argentino, scrive Ginaluca Piacentini sul Corriere della Sera, ha voluto anticipare di 24 ore l’intervento all’anca, inizialmente previsto per oggi, a cui i medici romanisti hanno assistito in video conferenza. “Javier Pastore – si legge nel comunicato della società – è stato sottoposto a un intervento di artroscopia all’anca sinistra. L’intervento è perfettamente riuscito ed è stato effettuato dal professor Marc Tey. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni“. L’argentino, comunque, sarà indisponibile per almeno un mese e mezzo.