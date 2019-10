Il presidente della Samp, Massimo Ferrero, è intervenuto nella conferenza di presentazione di Claudio Ranieri: “Con Totti e Cassano ci parlo sempre, ma non mi devono indicare la via del sole. Siamo quattro persone (Ferrero, Osti, Romei e Pecini) che vivono tutti quanti come un team: ci riuniamo, decidiamo e non abbiamo bisogno di chiedere fuori” come riporta il Corriere della Sera.