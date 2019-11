Ora prepariamoci a una lunga volata

Sarà un cammino lungo, difficile e faticoso. Ma non solo per la Roma. Se questo campionato ci ha detto qualcosa, è proprio che non converrà dare nulla per scontato, scrive Paola Di Caro sul “Corriere della Sera”. Nè quando le cose vanno bene, né quando vanno male. La Roma non era una squadra diventata imbattibile e pronta a competere con Juve e Inter una settimana fa, ma non è nemmeno la Cenerentola nella corsa al quarto posto ora.

Basterebbe non farsi prendere dalla troppa euforia, né a Trigoria né fra i tifosi, per alcune belle prestazioni. O dallo sconforto per una mini-crisi. È l’unica via percorribile per squadre che hanno tutte punti di forza e limiti. Quelli della Roma in positivo: un gioco riconoscibile, l’impegno totale di tutti quelli che scendono in campo, la tenuta mentale della squadra. In negativo: gli infortuni e lo stato fisico carente di troppi, la difficoltà nel fare gol quando la squadra non gioca al massimo e qualche caso delicato, leggi Florenzi. La pausa arriva allora – per una volta – nel momento giusto. Per ritrovare uomini, forze, forma e magari per studiare qualche schema alternativo. Sapendo, però, che la utilizzeranno allo stesso modo anche le rivali, con le quali sarà battaglia fino all’ultimo. Come ci aspettavamo, ma con una differenza: adesso che possiamo farcela ci crediamo di più.