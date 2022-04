Oliveira salterà il Bologna. A Leicester torna Zaniolo

Ancora da valutare le condizioni di Cristante, che ha saltato la trasferta di Milano per un problema lombare

Ammonizione pesante per Oliveira, che era diffidato e salterà per squalifica la gara di domenica prossima contro il Bologna, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il centrocampista portoghese sarà però a disposizione per la trasferta di Conference League contro il Leicester di giovedì. Per l’occasione Mourinho recupererà anche Zaniolo, assente ieri per squalifica, e probabilmente anche Bryan Cristante, che ha saltato la trasferta di Milano per un problema lombare.