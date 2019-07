Offerto Hysaj, Glik e Demiral nuove idee per la difesa

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj (e di Veretout) sta proponendo il terzino destro: “Non credo resterà a Napoli, perché ci sono cinque terzini in rosa e credo che il suo tempo in azzurro sia finito”. Oggi scadrà la clausola da 28 milioni di Alderwiereld, con il Tottenham che non ha fatto alcuno sconto alla Roma. Così sullo sfondo è apparso Kamil Glik, da tre stagioni in forza al Monaco e sotto contratto fino al 2021, scrive Valdiserri su Il Corriere della Sera. La Roma ha fatto anche un tentativo con la Juve per il prestito di Demiral, ma la strada non è semplice.