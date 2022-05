Obiettivo Champions 2023, il primo sulla lista è Matic

Mourinho: "Devo finire la stagione nel miglior modo possibile e iniziare al 100% la prossima perché non sto cercando un cambiamento, la mia gente lo sa"

“Il prossimo anno sarò ancora alla Roma". Non che ci fossero molti dubbi, ma José Mourinho sgombra il campo da qualsiasi possibile ipotesi di addio a fine stagione, anche in caso di vittoria di un “titulo”, cioè la Conference League, come successe invece con l’Inter del triplete, lasciata per il Real Madrid, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera

“In questo momento – le parole a Sky Uk – tutto è molto calmo perché ho altri due anni di contratto. Il club non si è avvicinato per cercare di prolungarlo, in modo da non mettermi in una situazione di accettazione o non accettazione. Tutto è calmo, stabile e così deve essere. Devo finire la stagione nel miglior modo possibile e iniziare al 100% la prossima perché non sto cercando un cambiamento, la mia gente lo sa. Non voglio lasciare il club nella mia seconda stagione, non posso farlo".

Dopo un primo anno di assestamento, nel prossimo la squadra punterà a conquistare un posto in Champions: “Vogliamo provarci, ma quando si guarda al livello di investimento di Inter, Milan e Juventus ci si rende conto che questi posti dovrebbero essere chiusi. C’è un quarto posto, la scorsa stagione era l’Atalanta, in questa stagione è il Napoli. Possiamo arrivarci? Penso di sì. In questa seconda parte della stagione, dopo il mercato di gennaio, abbiamo fatto piccoli cambiamenti per migliorare la squadra. Non sono fortunato come alcuni allenatori che possono comprare quello che vogliono, ma facendo le cose con criterio possiamo migliorare. Il prossimo anno avremo una possibilità. Matic? Tutti conoscono il mio rapporto con lui, ha la mia fiducia. Abbiamo vinto insieme, abbiamo combattuto insieme anche nello United”.