Mou eliminato: “Ma bella Roma a parte i primi cinque minuti”

Finisce a San Siro la Coppa Italia della Roma, che perde 2-0 contro l’Inter e vede svanire il primo obiettivo stagionale (non le resta che la Conference per evitare di restare senza trofei per la 14ma stagione di fila), scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il ritorno a Milano di Mourinho è stato amaro. “L’accoglienza dello stadio – le sue parole – è stata fantastica e io posso solo ringraziare i tifosi dell’Inter. Ma io ero venuto per vincere con la mia Roma e la mia gente, che è quella romanista. Non ci siamo riusciti, ma se cancello i primi cinque minuti della gara, abbiamo giocato molto bene. Nel primo tempo abbiamo avuto due opportunità enormi, poi nella ripresa stavamo prendendo il controllo della gara anche se non abbiamo creato tantissimo. Il secondo gol ha cambiato la partita, l’arbitro è stato bravissimo fino al 2-0, poi ha cambiato il modo di dirigere, tanti cartellini non sono stati dati, solo un arbitro di qualità può farlo. Il mio cartellino giallo? Per il suo curriculum è una cosa bella".