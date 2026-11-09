"Fino a un mese fa le cose non andavano così bene, ma bisogna continuare a lavorare e aspettare il proprio momento". L’ora di Mora è scattata. Non servono capacità interpretative per notarlo, visto che contro il Sassuolo è arrivato il terzo gol consecutivo in Serie A, dopo quelli contro Cagliari e Udinese. Per il talentino classe 2007, nelle ultime ore, è arrivata anche la prima convocazione con la nazionale maggiore del Portogallo, nella sua versione post-Cristiano Ronaldo. Nessuno scettro - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - da ereditare o paragone blasfemo, ci mancherebbe altro. Solo cronaca, che parla di un teenager in grado di superare con brillantezza le normali difficoltà dell’impatto con il calcio italiano, in una piazza importante come Roma e nell’anno in cui Gasperini vuole puntare al vertice del campionato. Nelle ultime settimane, senza Dybala, che tornerà dopo la sosta a Parma, Mora ha trovato spazio sulla trequarti, impreziosendo le partite con le sue giocate negli ultimi 30 metri. Oltre ai tre gol consecutivi in Serie A, martedì scorso, a Old Trafford ha confezionato l’assist per il vantaggio romanista contro il Manchester United, firmato da Soulé. Il secondo della sua stagione, dopo quello contro il Real Madrid per Malen. Non due appuntamenti banali. Per quanto riguarda i gol, invece, con quello al Sassuolo il portoghese è salito a quota quattro, diventando il secondo miglior marcatore della rosa insieme a Pisilli e Soulé, alle spalle di Malen, già a quota 12.