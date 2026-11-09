Non firma per il secondo posto. È questo il segnale più forte arrivato sabato sera da Gian Piero Gasperini al termine dell'ennesima partita dominata dalla sua Roma. Perché credere allo scudetto ora non è più solo un esercizio di ostentato ottimismo. La squadra giallorossa ha numeri da top d'Europa: 31 gol fatti, 10 subiti. L'ambiente è compatto, non ci sono frizioni: tifosi, società, allenatore e squadra remano tutti con forza nelle stessa direzione. E poi non si è più Malen dipendenti. In gol vanno tutti: difensori come Hermoso o Balerdi, centrocampisti come Cristante o Pisilli e ora anche i trequartisti come Mora e Soulé. Senza contare che in questo ciclo d'acciaio prima della sosta Gasp ha dovuto fare a meno di Svilar, Dybala, Koné e Pellegrini. I giocatori più rappresentativi. I primi tre - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - saranno al top alla ripresa del campionato, un altro segnale da non sottovalutare sommato a un calendario che, prima del derby, sorride alla Roma impegnata con Parma e Monza. E all'esplosione di giovani come Lulli, Ghilardi e lo stesso Mora che danno più respiro alla rosa. Poi c'è il mercato. Perché ieri il ds D'Amico ha ammesso che il club è a caccia di un esterno offensivo. E sarà un'operazione alla Malen: prestito con riscatto per un giocatore che trova poco spazio e che a Roma può esplodere con Gasp. Il cerchio si sta stringendo intorno ad Endrick e Gittens, sempre più ai margini di Real Madrid e Chelsea. Ma è probabile anche l'arrivo di un centrocampista (occhio ad Hojbjerg in uscita da Marsiglia).