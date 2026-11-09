Svilar vede il ritorno sempre più vicino. La Roma riprenderà ad allenarsi mercoledì, ma ieri il portiere giallorosso era comunque a Trigoria per proseguire il recupero dalla frattura al piede destro che l'ha costretto a stare fermo nell'ultimo mese. Il belga sperava di poter anticipare i tempi, ma dopo i controlli di dieci giorni fa è prevalsa la via della prudenza. A Parma, Svilar sarà pronto per riprendere posto tra i pali, che Gollini ha difeso fino a Manchester senza sfigurare. Un problema alla schiena, poi, ha bloccato il numero novantacinque giallorosso, costringendolo a saltare le ultime due gare. Le due settimane di sosta - scrive Gabriele Turchetti su 'Il Tempo' - rappresenteranno l'occasione giusta per Dybala per ritrovare la forma migliore. Lo stop per la lesione al polpaccio, rimediata con il Real Madrid, è stato più lungo del previsto, ma le condizioni dell'argentino, ora, stanno migliorando e, salvo contrattempi, tornerà a disposizione con il Parma.