"Secondo me ha grandissime potenzialità. Soprattutto nel campionato italiano, in questo momento, ha un ritmo molto elevato. Si difende attaccando, ha un gioco quasi asfissiante, a uomo. Ho giocato contro Gasperini quando ero in Italia, ricordo bene il tipo di gioco e quanto mettesse in difficoltà gli avversari. Ma che sia una Roma positiva non devo certo dirlo io". Così Edoardo Bove, ai microfoni della Domenica Sportiva. L’ex giallorosso è sicuro della forza della squadra e crede che possa puntare in alto. L’attuale giocatore del Watford era negli studi Rai per presentare il suo film, 'In un Battito'. E da lì il discorso si è spostato dalla Roma a lui, al suo ritorno in campo. "Certo, gioco in maniera diversa adesso. Mi sono preparato durante questo lungo periodo al rientro, sapevo che avrei trovato difficoltà a livello mentale, anche nel rapporto con il mio cuore e il suo battito. A volte c’è la paura di ricordare. Anche per questo è stato importante affrontare tutto, fare un percorso interiore che mi aiutasse a gestirlo. In campo adesso sono tranquillo, ma la differenza l’ha fatta aver lavorato con dei professionisti che mi hanno permesso di superare tutto". Poi lo sguardo in avanti. "Essere ora in Inghilterra mi rende felice, era un sogno che avevo. Però non nascondo di avere un occhio verso l’Italia".