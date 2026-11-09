Totti torna a parlare della Roma. E quando lo fa non è mai banale. Il tema è sempre lo stesso: il suo possibile ritorno in società. L'ex capitano, ospite negli studi del programma televisivo di SashaSports, in Kuwait, non nasconde il legame con il club che ha accompagnato tutta la sua carriera, ma ricorda anche che certe decisioni non possono essere prese da una sola parte. “Per me Roma è tutto, soprattutto la Roma intesa come società, oltre che la città. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Per questo, come sapete, dico sempre che certe cose si fanno in due, non da soli”. Parole che riaccendono inevitabilmente il dibattito sul possibile rientro a Trigoria, tema quanto mai attuale. Totti, però, non cerca polemiche. Anzi. Precisa di non voler creare problemi, lanciando anche una frecciatina: “Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone per capire i motivi, ma io non mi lamento, non recrimino e non voglio creare alcun tipo di problema. Assolutamente. In questo momento è normale e giusto che le cose vadano così. Loro stanno facendo bene, tutto funziona, la società è in salute, la città è grande e la squadra è molto forte”. L'ex numero 10 è convinto che figure con una lunga esperienza nel mondo del calcio possano ancora dare un contributo importante: “È chiaro che figure come noi, che sono state protagoniste per trent'anni nel mondo del calcio, possono dare qualcosa in più anche dall'esterno della società, perché conosciamo questo ambiente e sappiamo come funziona il calcio. Questo è sicuro”. E quando pensa alla Roma, a Francesco tornano in mente i ricordi di quella che per lui è stata casa: Trigoria. “È stata casa mia. Ho vissuto lì più tempo di quanto ne abbia trascorso a casa mia. Sono cresciuto lì e ci sono rimasto per oltre trentacinque anni. Ci sono arrivato quando avevo dodici anni. Per me andare a Trigoria era come tornare a casa. Non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe arrivato il momento di andare via. Ma il calcio è bello anche per questo: ci sono cose che finiscono”.

L'addio al calcio e la scelta di restare alla Roma

Il rapporto con i tifosi e il significato di essere romanista

La Roma di oggi e il sogno Scudetto

La Juventus, Spalletti e la Nazionale

L'elogio a Salah: “A Roma il suo punto di partenza”

è tornato anche sull'ultima partita disputata con la maglia giallorossa contro ilnel 2017, un giorno che ancora oggi conserva un significato speciale. “È stato un giorno storico, speciale. Bellissimo da vivere, ma allo stesso tempo anche doloroso, perché segnava la fine di una carriera, la fine di un sogno”. L'ex capitano ha ricordato il giro intorno allo stadioe le lacrime dei tifosi: “Ho fatto un giro intorno allo stadio e vedevo tutte le persone, dai più piccoli ai più grandi: piangevano tutti. Ho continuato a camminare intorno al campo e sembrava che quel giro non finisse mai, tante erano le emozioni”.: “È davvero difficile descrivere quello che ho provato. Quando vivi momenti così speciali e così belli, alla fine non trovi le parole giuste per raccontarli, per esprimere tutto quello che senti. Credo però che quel giorno tante persone abbiano capito che, purtroppo, era arrivato il momento di dirsi addio. Era finito tutto”. Nel corso dell'intervista è tornato anche sulla scelta di rifiutare ilnel 2004: “In quel momento, in effetti, qualche dubbio mi è venuto. Ma alla fine, come ho sempre detto, l'amore per Roma, per la città e per il club, che porto nel cuore, mi ha spinto a decidere di restare. Sentivo che fosse giusto, che la scelta migliore fosse rimanere in quella squadra”. Tra gli allenatori che hanno segnato la sua carriera,ha indicato soprattutto: “Credo che sia stato quello che mi ha aiutato maggiormente a maturare. Mi ha insegnato tante cose sul calcio e soprattutto ha saputo gestirmi quando ero ancora molto giovane”. Un pensiero anche per, che lo ha aiutato a diventare il giocatore che è stato, e per: “All'epoca era giovane e agli inizi della sua carriera. Oggi vediamo quanto sia diventato un allenatore forte e importante per il calcio”.ha spiegato anche cosa abbia significato crescere ae giocare con la maglia giallorossa. “Cambia tutto, assolutamente tutto. Come ho detto prima, è molto difficile vivere in un ambiente in cui tutti si aspettano sempre il 100% da te, pretendono qualcosa in più rispetto agli altri giocatori e ti guardano con occhi diversi”. Un peso ancora maggiore per chi, come lui, era romano, romanista, capitano e numero 10: “Io sono stato fortunato perché ero il capitano e indossavo la maglia numero dieci, quindi avevo delle responsabilità. Direi che erano almeno tre volte superiori. Essendo nato a Roma e avendo sempre vissuto qui, conoscevo perfettamente l'ambiente, le dinamiche, i movimenti e anche tutto quello che si diceva nei corridoi. Per questo sapevo come comportarmi e come gestire determinate situazioni”. Fondamentale, nel suo percorso, anche il sostegno del pubblico: “Quello che ti dà il pubblico dellanon può dartelo nessun'altra tifoseria”. E proprio ai tifosi è legato il ricordo dell'inno “Grazie, Roma”. “La cosa più importante è che, al termine della partita, tu abbia già la testa a quella successiva. L'inno della Roma ti trasmette proprio questa forza, questa convinzione e questa determinazione in più per dare ancora di più, per scendere in campo e lottare per i colori giallorossi”.L'ex capitano ha espresso un giudizio positivo anche sulladi. Secondo, in campionato i giallorossi possono ottenere risultati importanti, mentre in Champions League il livello di difficoltà è inevitabilmente più alto: “In Champions devi essere più preparato, avere una condizione fisica superiore e una squadra ancora più attrezzata. Devi essere pronto perché affronti avversari che spesso sono più forti di te, sempre competitivi e abituati a giocare a livello europeo”. In Italia, invece, “credo che la Roma abbia grandi possibilità di ottenere risultati molto positivi. Penso che abbia il potenziale per fare qualcosa di importante”. Per trasformare le ambizioni in una vera candidatura allo, però, potrebbero servire alcuni rinforzi: “Probabilmente servirebbero uno o due innesti per rinforzare la squadra e renderla una vera candidata allo Scudetto, una squadra capace di sognare il campionato”.ha poi aggiunto: “La società sta lavorando molto bene, l'allenatore è un grande tecnico e la squadra, secondo me, è forte. Ma con tre o quattro giocatori di alto livello si potrebbe davvero fare la differenza”. E su: "Se continua così fa bene sia a lui che alla Roma stessa".Nel corso dell'intervistaha parlato anche dello stadio Artemio Franchi: “È uno stadio che mi ha sempre regalato bei ricordi. Lì abbiamo segnato tanti gol, anche molto importanti. È uno stadio davvero bellissimo, sinceramente”. L'ex numero 10 ha ricordato soprattutto le sfide contro le grandi squadre, quelle capaci di accendere motivazioni speciali: “Quando affronti Fiorentina, Juventus, Milan o Inter, hai stimoli particolari. In queste sfide sei ancora più concentrato e cerchi di dare tutto quello che hai, sotto ogni aspetto, in campo”. Un passaggio anche sulle difficoltà della Juventus, con un riferimento alle numerose assenze che possono condizionare il lavoro di Spalletti: “La squadra sta facendo i conti con tante assenze.non ha praticamente mai avuto a disposizione tutti i giocatori che avrebbe voluto schierare dal primo minuto. Non è mai riuscito ad avere la rosa al completo. Diventa quindi difficile lavorare sempre con tre o quattro giocatori che magari non sono al 100% della condizione”.ha dedicato alcune parole anche su, senza nascondere che nella Capitale non sia riuscito a esprimersi ai livelli che avrebbe voluto: “Non ha trovato la sua dimensione e forse le cose non sono andate come si aspettava e come avrebbe meritato. Ogni volta che entrava in campo, però, dava sempre il suo contributo alla squadra ed era un giocatore capace di fare la differenza”. L'ex capitano ha ricordato anche il bel rapporto personale che li legava: “È un ragazzo eccezionale, che ha un ottimo rapporto con tutti i compagni e che merita tutto quello che ha conquistato. Tra noi c'era un bellissimo rapporto. Non abbiamo giocato molto insieme, ma siamo sempre stati in sintonia: durante la settimana ci divertivamo e stavamo bene insieme”. Tra i temi affrontati, infine, la Nazionale italiana e la necessità di aprire un nuovo percorso dopo i cambiamenti nella struttura tecnica e dirigenziale. “È una vera e propria rivoluzione. C'è stato un cambiamento profondo nella Nazionale italiana, con un nuovo allenatore, un nuovo presidente e alcuni nuovi giocatori”. L'obiettivo, secondo, deve essere quello di ritrovare un'identità e tornare a competere con le grandi del calcio mondiale: “L'obiettivo principale della Nazionale è tornare a competere con le grandi del calcio mondiale e presentarsi al prossimo Mondiale da protagonista”.In chiusura,ha parlato anche die delle sue due stagioni in giallorosso. “A Roma ha vissuto due ottime stagioni. Credo che la squadra giallorossa sia stata il punto di partenza per, prima del suo trasferimento al Liverpool”. L'egiziano, secondo l'ex capitano, ha lasciato un ottimo ricordo nella Capitale: “Ha fatto molto bene: era sempre a disposizione, segnava gol e forniva assist. I tifosi lo hanno amato perché, sinceramente, è una persona davvero speciale e molto apprezzata”. Totti ha ricordato anche il contributo dato dall'attaccante alla squadra e il rapporto con i compagni: “Era sempre pronto a mettersi al servizio della squadra e a lottare per quei colori. Aveva ambizioni importanti ed era normale che, a un certo punto, sentisse il desiderio di cambiare squadra e affrontare una nuova sfida. È stato un giocatore straordinario”.