La Roma ha stretto i denti, giocando nove partite in 27 giorni con gli uomini contati a causa degli infortuni. Ma l'emergenza sta per finire, per fortuna di Gasperini. Con il Sassuolo è già tornato Manu Koné, permettendo al tecnico giallorosso di avere una soluzione in più in mezzo al campo. Ma al rientro dalla sosta saranno a disposizione anche Svilar e Dybala, gli altri due lungodegenti. E sono due ritorni fondamentali, due uomini che spostano tanto nell'economia del gioco giallorosso. La Roma in campionato vola soprattutto per merito suo, ma spesso a soffiare alle spalle della squadra c'è anche un ambiente coeso, compatto, proteso verso il grande sogno. La crescita esponenziale del gruppo dei giovani a disposizione di Gian Piero Gasperini. Questa Roma - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - ha infatti tanti under 23 che stanno maturando e migliorando strada facendo: Soulé, Mora, Ghilardi, Lulli, Wesley, Castro e Pisilli su tutti (ma ci sono anche Rensch e Koulierakis). La Roma è terza in classifica, a soli due punti di distanza dalla vetta della Lazio (e non era mai successo che due squadre della stessa città fossero entrambe imbattute dopo 11 turni). Ma alla ripresa avrà due partite morbide contro Parma (fuori) e Monza (in casa), mentre la Lazio affronterà Lecce (all'Olimpico) e Torino (fuori) e l'Inter se la vedrà con Atalanta (a Bergamo) e Genoa (a San Siro). I giallorossi hanno una produzione offensiva che fa paura: 31 gol in 11 partite, di fatto il miglior risultato del club dopo 11 turni di campionato. Ma anche il record personale di Gasperini, che così ha superato le 30 reti segnate con l'Atalanta nel 2019/20. La Roma viaggia a una media di 2,82 gol segnati a partita, quasi un primato in Europa.