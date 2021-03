Mkhitaryan, polpaccio ko: salterà il Parma

Era stata la sorpresa tattica di Fonseca, ma è durata solo 35 minuti. Il tempo per Henrikh Mkhitaryan, schierato al centro dell’attacco al posto di Borja Mayoral, di sfiorare un gran gol con un pallonetto da una quarantina di metri. Proprio in quell’occasione, però, l’armeno si è fatto male: un problema al polpaccio destro che lo ha costretto ad uscire. Oggi l’ex Arsenal, scrive il “Corriere della Sera”, si sottoporrà agli esami strumentali per scongiurare il rischio di una lesione, ma quasi sicuramente non sarà a disposizione per la gara di domenica (ore 15) a Parma. Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Mayoral, con Dzeko inizialmente in panchina.