Mkhitaryan ok per il Verona. Difesa, domani sbarca Reynolds

Una buona notizia in vista della gara con il Verona di domenica sera (ore 20.45, arbitra Piccinini) è arrivata ieri per Paulo Fonseca: Henrikh Mkhitaryan ha svolto una parte dell’allenamento della mattina con il gruppo. Ha ancora due sedute per recuperare completamente, sono buone le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto. Rispetto alla gara con lo Spezia, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, rientrerà nella formazione titolare Mancini. Possibile anche il ritorno tra i pali di Mirante, a centrocampo ballottaggio tra Cristante e Villar. È previsto per domani alle 12.40 all’aeroporto di Fiumicino, l’arrivo di Bryan Reynolds, esterno destro che i giallorossi hanno preso dal Dallas.