Milano superata. Meglio Roma (almeno) nel calcio

Istruzioni per l’uso, necessarie perché il calcio italiano ha perduto da tempo il sense of humour. Primo: è presto per tirare conclusioni. Secondo: l’Inter è comunque seconda in classifica, davanti a Roma e Lazio. Terzo: tutti i romani non tifosi (e anche moltissimi tifosi) pensano che una raccolta efficiente della spazzatura e mezzi pubblici puntuali contino più della classifica di Serie A. Detto questo, resta che la somma di punti ottenuti da Roma e Lazio (22 + 21 = 43) è più alta di quella di Inter e Milan (28 +13 = 41). Il buon momento delle due squadre capitoline, però, è un piccolo sorriso in un momento tanto difficile della bistrattata Capitale. Roma e Lazio – sottolinea Luca Valdiserri su ‘Il Corriere della Sera’ – sono la dimostrazione che si può arrivare a un buon risultato anche percorrendo strade diverse. Pallotta lo fa all’americana, decentrando e buttandosi nei social media; Lotito all’italiana, accentrando e non fidandosi di quelli che lui chiama i “magnager”. Basta farlo con un gioco di squadra che, purtroppo, istituzioni e cittadini romani fanno troppo poco.