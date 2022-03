Mancini e Oliveira salteranno il ritorno. La squadra oggi in Friuli

Domenica a Udine mancheranno per squalifica Mkhitaryan e Kumbulla

Nella gara di ritorno di giovedì prossimo all’Olimpico contro il Vitesse non ci saranno Gianluca Mancini e Sergio Oliveira scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Il difensore, diffidato, è stato ammonito per proteste nei minuti finali del match mentre il centrocampista portoghese è stato espulso per somma di gialli e sarà squalificato. Mourinho dovrà quindi essere bravo a gestire gli uomini: domenica a Udine mancheranno Mkhitaryan e Kumbulla, che quindi saranno titolari al ritorno contro il Vitesse. La squadra tornerà dall’Olanda oggi dopo essersi allenata, però non farà ritorno nella Capitale ma andrà direttamente in Friuli per preparare al meglio il match di dopodomani alle ore 18.