Mancini contento a metà: “Non bisogna prendere quei gol”

Il suo gol nel finale ha evitato alla Roma una sconfitta che avrebbe avuto un impatto negativo sul morale oltre che sulla classifica, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, ma la prestazione di Gianluca Mancini sarebbe stata più che positiva anche senza segnare. “Si dice – la sua analisi – che la Roma cali nel secondo tempo, in realtà lo fanno tante squadre giocando ogni tre giorni. Siamo stati bravi a rialzare i ritmi a fine partita, però dobbiamo essere bravi a non prendere gol quando invece li abbassiamo: per migliorare e restare in alto in classifica bisogna crescere e non prendere quei gol. Con l’Inter abbiamo preso un “uno-due”, ma alla fine potevamo anche cercare qualcosa di più. Ci abbiamo provato, però, purtroppo, non ci siamo riusciti“.