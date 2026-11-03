Malen ha avuto un impatto devastante nella Roma e rappresenta il miglior acquisto del mercato invernale della storia giallorossa. Ad oggi è l'attaccante ad aver segnato di più in Europa nel 2026. Anche più di Kane e Yamal. Eppure l'olandese si sarebbe potuto trasferire in Inghilterra, qualche anno fa, proprio al Manchester United come rivela il Corriere della Sera. Il connazionale Van Nistelrooy, nel 2024 era assistente allenatore nei Red Devils e fece proprio il nome di Malen quando giocava nel Borussia Dortmund. Poi non se ne fece più nulla e stasera Bobby potrebbe alimentare i rimpianti.