Sui social il club ha celebrato la partita di 19 anni fa con un video. Ma la tifoseria dei Red Devils non ha gradito
Manchester United-Roma, in curva è pronta una coreografia per la squadra di Carrick
Il Manchester United fa la voce grossa, almeno sui social. Dopo le parole di ieri di Carrick, il club inglese ha voluto ricordare il 7-1 sulla Roma del 2007 con un video celebrativo. Ma i commenti arrivati sotto il post non sono così benevoli nei confronti della formazione inglese, in piena crisi, e con un allenatore, Carrick, che rischia grosso e potrebbe anche essere esonerato nei prossimi giorni. "Oggi Roma 7 Manchester United 1" è uno dei commenti che appare sotto il video. "Pensate solo al passato", dice un altro. Insomma non una scelta azzeccata visto il momento.
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