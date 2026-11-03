Il Manchester United fa la voce grossa, almeno sui social. Dopo le parole di ieri di Carrick, il club inglese ha voluto ricordare il 7-1 sulla Roma del 2007 con un video celebrativo. Ma i commenti arrivati sotto il post non sono così benevoli nei confronti della formazione inglese, in piena crisi, e con un allenatore, Carrick, che rischia grosso e potrebbe anche essere esonerato nei prossimi giorni. "Oggi Roma 7 Manchester United 1" è uno dei commenti che appare sotto il video. "Pensate solo al passato", dice un altro. Insomma non una scelta azzeccata visto il momento.