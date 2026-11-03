Manchester è tra le capitali europee del calcio. United e City, due tra le squadre più importanti e titolate al mondo. Ovunque si respira calcio soprattutto nel Classic Football Shirt, l’iconico negozio della città che vende maglie storiche e non solo. Una la caratteristica principale: quando arriva il giorno della partita vengono messe in vendita diverse maglie della squadra avversaria. Fuori subito un messaggio di benvenuto: “Ciao tifosi romanisti. Mostrando il biglietto del match avrete il 10% di sconto”. Poi dentro tra le maglie di Beckham e Giggs spuntano quelle della Roma di tutti gli anni: dai primi anni 90 a quelle dello scudetto. Tantissime quelle di Totti che è protagonista anche del maglione natalizio. Francesco si trasforma in una sorta Babbo Natale, la lupa in una renna. Un simbolo del calcio italiano nel mondo.