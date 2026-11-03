Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Un’eventuale vittoria su un campo così importante, al di là della storia ma per il momento, iscriverebbe la Roma nelle grandi d’Europa e sarebbe un bel salto di qualità. Lo United? La qualità c’è: Bruno Fernandes, Mbuemo, Cunha, Mainoo…ci sono giocatori importanti. Non è una squadra che merita quella posizione in classifica. Carrick ha voluto caricare i suoi per trovare motivazioni in una squadra che mi sembra molto scollata. Al di là della qualità dei singoli, bisogna vedere il momento. E il momento dice che questa è una squadra che fatica a ritrovarsi”

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Se la Roma batte Sassuolo, Parma e Monza nelle prossime tre di campionato, se non è prima poco ci manca. Poi ci sarebbero Bologna, Lazio e Juve. La Lazio bisogna prenderla in considerazione, le ha praticamente vinte tutte, e non so nemmeno se perde a Napoli. Allegri non riesce ad arrivare a undici giocatori da mettere in campo… Stasera io metterei Balerdi, e punterei su Molina: è uno che ha esperienza di grandi palcoscenici e di partite così ne ha giocate tante. E metterei anche Mora con Soulè e Malen"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stasera occhio al trappolone. Non bisogna andare lì pensando di fare la partita di Udine, serve un’attenzione particolare e una concentrazione diversa e non pensare a quello che il Como ha fatto agli inglesi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma stasera deve approfittare del momento negativo del Manchester United, che mentalmente mi sembra labile, con problemi all’interno dell’ambiente. Ma bisogna stare attenti a non prendere gol subito. Per la legge dei grandi numeri prima o poi lo United una partita la dovrà indovinare”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Credo che la Roma stasera potrà far bene, dimostrando che la squadra oggi è diversa, per tornare a casa con la possibilità di rimediare alle due pagine nere della sua storia vissute a Manchester in passato”.