Maglia da titolare e fascia: il caso-Dzeko resta aperto

Anche nel giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca alla squadra, alla vigilia di un ciclo di cinque partite in 14 giorni a partire dal match di domenica (ore 12.30) contro l’Udinese, in casa giallorossa tiene banco il tema Dzeko, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La tregua con Paulo Fonseca può definirsi “armata” e il tecnico anche dopo la gara contro la Juventus ha mostrato di avere il nervo scoperto quando si parla del suo numero 9 e ex capitano.

È tutto da vedere se, contro l’Udinese, il bosniaco sarà di nuovo titolare, con Borja Mayoral in panchina visto che per Fonseca “la squadra non è pronta per giocare con due attaccanti contemporaneamente“. Di sicuro, però, le speranze della Roma di qualificarsi alla prossima Champions League passano per il recupero del terzo marcatore (114 sono i gol realizzati finora) della storia romanista. Ai bianconeri ha già segnato quattro volte con la maglia giallorossa (3 all’Olimpico e una in trasferta) e proprio il gol potrebbe essere d’aiuto per ricucire lo strappo con il tecnico e anche con buona parte della tifoseria, che lo ha scaricato e che gli imputa un comportamento poco professionale, non quello che ci si aspetta da un capitano.