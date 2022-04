L’Uefa anticipa: il Var anche in semifinale

Contro l’Inter si giocherà sabato 23 alle 18. E l'entusiasmo dei tifosi è tantissimo

Da una parte c’è Mourinho, che pubblica una suo foto a bordo piscina, in relax, il giorno dopo l’undicesima qualificazione in semifinale (su 11 volte che ha raggiunto i quarti) della sua carriera. Dall’altra ci sono i tifosi della Roma, impazziti e impazienti dopo il 4-0 contro il Bodo: i voli per Londra sono stati presi d’assalto (si gioca il 28 aprile), la biglietteria dell’Olimpico registra numeri straordinari, inizia Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.