Lesione al flessore Smalling fuori 2-3 partite

Lesione al flessore della coscia sinistra. È questo il responso degli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri mattina Chris Smalling, uscito dal campo dopo pochi minuti nella partita contro il Verona, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il difensore inglese starà fuori tra le due e le tre settimane e salterà di sicuro le gare contro i bianconeri e contro l’Udinese, oltre all’andata dei sedicesimi di Europa League con i portoghesi del Braga. Finora quella dell’inglese è stata una stagione travagliata, in cui è rimasto fuori per vari motivi, compresa un’intossicazione alimentare, già in otto partite.