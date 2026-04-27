Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa roma il corriere della sera Lautaro ora ti prendo: la pazza idea di Malen

Il Corriere della Sera

Lautaro ora ti prendo: la pazza idea di Malen

Lautaro ora ti prendo: la pazza idea di Malen - immagine 1
L'olandese, i paralleli con Balotelli e Batistuta e la classifica cannonieri che stuzzica
Redazione

La corsa della Roma, ancora sesta dopo il successo del Como contro il Genoa a Marassi, è ormai al quinto posto. Ga-sperini contro Fabregas — nelle ultime quattro tappe del torneo — per avere la certezza dei giocare la prossima Europa League. A spingerla, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera, come si è visto dal suo sbarco nella Capitale, sarà sempre e comunque Malen, il centravanti tanto atteso che sta viaggiando ad alta velocità da quando veste giallorosso. terzo nella classifica dei marcatori, di partita in partita si avvicina a Lautaro, approfittando pure dell'indisponibilità dell'argentino. L'obiettivo più sorprendente di Malen potrebbe diventare — da qui alla fine del torneo — il titolo di capocannoniere della serie A. Ha segnato in campionato nella metà delle partite giocate: 11 reti in 7 dei 14 match. Solo Balotelli, da quando c'è il mercato di gennaio (2002), ha segnato più gol entrando in corsa: 12. Mancano quattro partite: contro la Fiorentina (all'Olimpico), il Parma (fuori), la Lazio (in casa) e il Verona (in trasferta) ha la possibilità di superare sia l'ex centravanti della Nazionale (record più semplice da battere) sia l'argentino dell'inter.

Leggi anche
Due sorrisi per Gasp
Gli uomini di Gasp

© RIPRODUZIONE RISERVATA