Lautaro ora ti prendo: la pazza idea di Malen

La corsa della Roma, ancora sesta dopo il successo del Como contro il Genoa a Marassi, è ormai al quinto posto. Ga-sperini contro Fabregas — nelle ultime quattro tappe del torneo — per avere la certezza dei giocare la prossima Europa League. A spingerla, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera, come si è visto dal suo sbarco nella Capitale, sarà sempre e comunque Malen, il centravanti tanto atteso che sta viaggiando ad alta velocità da quando veste giallorosso. terzo nella classifica dei marcatori, di partita in partita si avvicina a Lautaro, approfittando pure dell'indisponibilità dell'argentino. L'obiettivo più sorprendente di Malen potrebbe diventare — da qui alla fine del torneo — il titolo di capocannoniere della serie A. Ha segnato in campionato nella metà delle partite giocate: 11 reti in 7 dei 14 match. Solo Balotelli, da quando c'è il mercato di gennaio (2002), ha segnato più gol entrando in corsa: 12. Mancano quattro partite: contro la Fiorentina (all'Olimpico), il Parma (fuori), la Lazio (in casa) e il Verona (in trasferta) ha la possibilità di superare sia l'ex centravanti della Nazionale (record più semplice da battere) sia l'argentino dell'inter.