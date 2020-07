La Roma vuole un po’ di pace: riecco Zaniolo. E quando Totti chiamò Gattuso

Chissà come sarebbe andata? Francesco Totti, prima di dare le dimissioni da un ruolo di dirigente che gli stava troppo stretto, aveva contattato Rino Gattuso per offrirgli la panchina della Roma. Una coppia di campioni del mondo che non hanno potuto lavorare di nuovo insieme. Come racconta ‘Il Corriere della Sera’, la prima domanda di Ringhio all’amico era stata: “Ma Zaniolo rimane, vero?”. Nicolò Zaniolo è tornato ieri, insieme al portiere Pau Lopez, nell lista dei convocati, a quasi sei mesi dalla rottura dei legamenti crociati del ginocchio destro, il 12 gennaio all’Olimpico contro la Juventus. Non potrà giocare, ma la sua convocazione fa capire quanto la Roma abbia bisogno di un po’ di serenità e di fare gruppo. Il presidente James Pallotta, dopo aver definito “vergognosa” la sconfitta contro l’Udinese, ieri ha speso un dovuto tweet per Fonseca: “Non è in discussione, ha il mio pieno sostegno”. Meglio non andare a vedere le centinaia di risposte dei tifosi. Una percentuale bulgara di insulti e di “Go home!”.