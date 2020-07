La Roma si gode Perez e Zaniolo (rientro con gol)

Obiettivo raggiunto. La Roma passa 6-1 sul campo della retrocessa Spal, supera in classifica il Milan e si riporta al quinto posto, che eviterebbe ai giallorossi di disputare i preliminari di Europa League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

È tutto facile per la formazione di Fonseca, che concede un turno di riposo agli indispensabili Dzeko, Veretout e Mkhitaryan. Hanno trovato gloria in molti, tra i giallorossi. Il primo è stato Nikola Kalinic, che ha messo la partita in discesa dopo pochi minuti, realizzando il suo quarto gol in stagione dopo la doppietta a Cagliari e la rete al Brescia, il secondo consecutivo da titolare. Dopo il pareggio di Cerri, lasciato troppo solo in area da Kolarov, è arrivato il primo gol in campionato per Carles Perez, già a segno nella gara di Europa League contro il Gent, con un bel sinistro a rientrare (una vera perla). A segno nel secondo tempo anche Aleksandar Kolarov – per lui sono 7 le reti in campionato – che si è fatto perdonare l’errore sul gol di Cerri con un sinistro da fuori non irresistibile, che però Letica ha accompagnato in porta. A chiudere definitivamente i giochi ha pensato Bruno Peres con una doppietta. Pare chiuso, infine, il caso- Zaniolo. All’ex interista, che in un primo momento non era stato convocato, Fonseca ha concesso più di mezzora di gioco, in cui si è mosso bene segnando persino il sesto gol nel finale.