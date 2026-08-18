E non finisce qui. La vera notizia del giorno in casa Roma non è tanto la definizione dell'affare con il Porto per Rodrigo Mora, quanto che l'arrivo del talento portoghese non segnerà la fine dei movimenti in entrata nell'attacco di Gasperini. Quantomeno nelle idee di D'Amico, infatti, l'acquisto di Mora non chiuderà i discorsi intrapresi da tempo - e ravvivati nelle ultime ore - con il Lione per Malick Fofana, con la Roma che nel frattempo si é assicurata l'accordo lato giocatore. Se per Mora si può parlare di un affare in dirittura d'arri-vo, per Fofana ci sono ancora diversi passi da compiere. Primo perché il Lione non intende cederlo prima del playoff di Champions contro il Fenerbahce, stasera l'andata e mercoledì prossimo il ritorno. Secondo perché un accordo, tra club, ancora manca, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Dopo aver tentato un primo approccio in prestito con obbligo condizionato di riscatto, la Roma sembra disposta a comprare l'esterno offensivo belga per una cifra vicina ai 40 milioni, bonus compresi. Per completare poi la rosa manca sempre all'appello un esterno di centrocampo, che possa rappresentare l'alternativa a Wesley sulla sinistra. Non si registrano passi in avanti nei discorsi tra Roma e Torino per Cacciamani, mentre il Tottenham sta cominciando a valutare la cessione in prestito con diritto di riscatto di Udogie. Sullo sfondo rimane l'ipotesi Luis Henrique.