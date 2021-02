La Roma cerca lo scalpo di una big (e uno stadio)

La Roma sfida il Milan con un obiettivo chiaro: vincere finalmente il primo big match del campionato. Contro le grandi Fonseca ho tenuto solo tre punti su 21 disponibili, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Per arrivare in Champions, traguardo obbligatorio per una società con i conti in profondo rosso, serve uno scatto. Fonseca, come fa sempre alla vigilia, canta le lodi dell’avversario: “Il Milan sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati sono diversi dal rendimento. Nel derby ha giocato bene, non credo sia in crisi”.

Per il nuovo stadio i tifosi della Roma dovranno aspettare almeno quattro anni, secondo il nuovo piano dei Friedkin. Dan e Ryan, accompagnati dal nuovo dirigente Stefano scalerà dal CEO Guido Fienga, che appena rinnovato per due anni, incontreranno venerdì la sindaca uscente Virginia Raggi.