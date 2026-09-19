C'è la domanda per la lode e la partita per il dieci. Perché, su questo ci sono pochi dubbi, se la Roma dovesse riuscire oggi pomeriggio a battere l'Inter e arrivare alla sosta a punteggio pieno, si potrebbe parlare di una partenza da 10 in pagella. E, tra l'altro, Gasperini e i suoi, in un Olimpico strapieno vanno a caccia proprio della decima vittoria consecutiva in Serie A, considerando anche gli ultimi cinque turni dello scorso campionato. Roma-Inter, insomma, sarà l'occasione anche per cominciare a misurare la reale forza di questo gruppo, ora al completo. Ndicka ha smaltito l'influenza intestinale che l'aveva lasciato fuori a Torino, mentre la contusione che in settimana ha frenato Hermoso non lo escluderà dalla lista dei convocati. Dietro, però, aumentano le quotazioni di Balerdi che, dopo l'ottima prova in Piemonte, ambisce a una maglia da titolare. Lo scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Sulle fasce Lulli è in vantaggio nel ballottaggio con Molina, mentre Wesley sarà confermato sulla catena di sinistra. In mediana ecco la coppia Cristante-Koné. Non sono in dubbio le presenze di Dybala e Malen, mentre Pisilli sfida Soulé per il ruolo di trequartista sinistro.