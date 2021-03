La Primavera torna alla vittoria grazie a un rigore di Milanese

Un calcio di rigore trasformato da Milanese a 10 minuti dalla fine ha permesso alla Roma Primavera di battere 1-0 il Bologna e chiudere il girone di andata al primo posto. Non è stata una partita facile per la squadra di De Rossi: per sbloccarla, ci è voluto un penalty concesso dall’arbitro per fallo di mano di Maresca su tiro di Providence e trasformato Milanese, già a segno anche con la prima squadra in Europa League. Nel finale, esordio per il ghanese Felix Afena-Gyan, tesserato da pochi giorni. “Abbiamo fatto un’altra grandissima prestazione – le parole di De Rossi riportate dal “Corriere della Sera” -. L’unica cosa diversa dalla prima parte del campionato è che ci serve un rigore per segnare mentre prima facevamo molti più gol“.