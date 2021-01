La gioia di Pellegrini, salvatore della patria: “Siamo tutti uniti”

Nel giorno in cui c’era bisogno di dimostrare la compattezza del gruppo, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, Lorenzo Pellegrini si è preso la Roma sulle spalle: gol da tre punti, assist per il primo di Borja Mayoral e una prestazione da capitano. “Penso – le sue parole a fine gara – si sia visto che siamo uniti, dal primo all’ultimo membro del gruppo. L’abbraccio c’è stato non tra me e Fonseca, ma tra giocatori, staff e allenatore. Questo è quello che siamo noi, quello che si dice fuori non ci interessa“.

Una bella mano l’ha data Mayoral. Con la doppietta allo Spezia, lo spagnolo è arrivato a 8 gol stagionali: in campionato sono 5 in 4 partite da titolare. “È la terza doppietta ma era più importante la vittoria della squadra. Siamo tutti uniti“.

Capitolo El Shaarawy. Erano previste ieri le visite mediche del Faraone, ma sono saltate per una lieve positività al Covid-19. Domani si sottoporrà ad un nuovo tampone: non appena sarà tutto ok, firmerà fino al 2023 (con opzione per un altro anno). Guadagnerà 3.5 milioni netti più bonus.