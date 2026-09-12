Neanche il tempo di smaltire l'emozione per il ritorno in Champions, che a Trigoria il focus si è già spostato sul prossimo impegno. Dopodomani, in casa del Torino, la Roma va a caccia della quarta vittoria consecutiva, per presentarsi al meglio al big match contro l'Inter. La buona notizia riguarda Manu Koné. Il francese aveva chiesto il cambio durante la sfida al Fenerbahce, accusando un dolore al ginocchio, problema che si trascina da quest'estate, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Neanche il tempo di fare ritorno nella Capitale, però, che il fastidio era sparito, tanto da rendere superflui eventuali esami strumentali. La speranza per Gasperini è di poter contare su Koné già per la trasferta di lunedì. L'allenamento di oggi sarà determinante anche per Pellegrini, che spera in una convocazione. Presto per parlare di probabile formazione, visto che la seduta di ieri a Trigoria si è limitata a un lavoro di scarico per chi ha giocato e a un test contro la Primavera per gli altri. Vista la vicinanza tra i due impegni, però, è lecito attendersi qualche rotazione e Gasperini ha a disposizione un elenco di giocatori che chiedono spazio. Partendo da dietro, c'è Balerdi, reduce da due spezzoni convincenti contro Atalanta e Fenerbahce. L'argentino arrivato dal Marsiglia ha dimostrato di aver fatto suo in fretta il credo tattico di Gasperini, cercando sempre l'anticipo. Mancini, Ndicka e Hermoso rimangono certezze sulle quali la Roma ha costruito le sue fortune, ma tra i tre l'italiano, anche a Istanbul, è apparso un po' in deficit di ossigeno, portando il tecnico nella ripresa a sostituirlo. Sulle fasce, poi, Lulli e Molina torneranno a contendersi il posto sulla destra, dopo il ritorno, un po' a sorpresa, di Rensch in Champions. In mediana, con Koné non al meglio, Pisilli scalpita alla ricerca di un ruolo da protagonista, che comunque saprà ritagliarsi nel corso della stagione.