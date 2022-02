Inter-Roma, nel 1937 a San Siro dopo la loro sfida giocò subito il Milan

L'Inter diventerà la squadra più affrontata dalla Roma nella sua storia in tutte le competizioni, ma il bilancio è negativo. Nel 1937 una giornata irripetibile

La storia degli Inter-Roma di Coppa Italia cominciò il 30 maggio 1937 a San Siro in una giornata che oggi sarebbe impossibile da replicare: alle ore 15 la prima semifinale, alle 17.15 la seconda. La Roma vinse 2-0 contro l’Ambrosiana di Meazza, gol nella ripresa di Mazzoni e Di Benedetti, poi il Milan pareggiò 1-1 ai supplementari col Genoa. I giallorossi - racconta 'Il Corriere della Sera' - persero quella coppa la settimana successiva contro il Genoa. L’Inter è l’avversariapiù affrontata dalla Roma in assoluto, già 208 volte, e stasera lo diventerà anche in Coppa Italia, 22 sfide come col Torino. Il bilancio totale negativo, 60 vittorie contro 89 (più 59 pareggi), quello in Coppa pure: 7 successi, 11 ko e 3 pareggi. Degli 11 incontri a Milano la Roma ne ha vinti 2, pareggiandone uno e perdendone 8. Le sfide nei quarti di finale sono andate bene una volta su 4. Per ben 5 volte, invece, Roma-Inter è stata la finale (un record condiviso con Juventus-Milan): 3 coppe perse e 2 vinte per i giallorossi, il successo più recente quello del 2008 quando Mexes e Perrotta decisero il 2-1 dell’Olimpico. L’ultimo trofeo in assoluto per la Roma, quasi 14 anni fa.