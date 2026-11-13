Lascia o raddoppia? Se la risposta dipendesse da Hermoso, lo spagnolo non avrebbe dubbi nel puntare ancora sul giallorosso e Gasperini, binomio che, superati i 30 anni, gli ha regalato una nuova gioventù calcistica. Da Madrid a Roma, le due capitali della vita del classe 1995, nato nel cuore della Spagna e tornato a brillare all'ombra del Colosseo. E lì vuole restare Hermoso, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, anche oltre la scadenza del suo contratto, prevista per il prossimo giugno. Ecco perché il suo agente ha avviato, da qualche settimana, i colloqui con D'Amico per trovare un nuovo accordo fino al 2029, magari spalmando i 3,5 milioni lordi del suo stipendio. È tra i pilastri della Roma. In questo avvio di stagione ha raccolto 14 presenze su 15, raggiungendo 1.049' in campo: solo Wesley, con 1.069, ha giocato di più.