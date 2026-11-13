Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Mancini è stata la piccola delusione di questo inizio di campionato. Tra i due centrocampisti, Koné è quello che ti può aiutare a ribaltare il campo. Quando c’è Koné, ti aiuta a toglierti pressione: si porta il pallone con una galoppata di 20 metri. È difficile trovare centrocampisti che siano così bravi a reggere l’uno contro uno. La coppia ideale per Gasperini è Cristante-Koné. Se Koné trovasse più gol, farebbe lo scalino in più, perché è uno che fa tre gol in campionato. Se arrivasse a sette, gli interessi aumenterebbero".

Piero Torri (Mana Mana Sport - 90,9): “Le parole di Mourinho sono state chiare: Endrick non si muove dal Real Madrid. Detto questo, il mondo del calcio è anche il mondo delle bugie e tutto può cambiare nel giro di poche ore, soprattutto se Endrick comincia a bussare alla porta del Real dicendo che vuole giocare. In questo caso, avrà un peso determinante la volontà di Endrick. Ma è sicuro che Endrick venga alla Roma e giochi? Dove gioca? Non ha le caratteristiche che la Roma sta cercando, perché se non gioca centravanti, gioca a destra, dove c’è Dybala, che secondo Gasperini gioca sempre se sta bene”.