Inarrestabile Zaniolo: “Stato di grazia”

Non si ferma più, Nicolò Zaniolo. Il gran gol realizzato ieri pomeriggio contro il Napoli è stato il quarto consecutivo tra campionato ed Europa League, l’undicesimo in carriera con la maglia giallorossa, il decimo all’Olimpico. Numeri che crescono di settimana in settimana ma che non rendono pienamente giustizia alla raggiunta maturità dell’ex interista, che sta diventando sempre più leader nella Roma e sta mettendo in mostra delle qualità da campione navigato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“Sono felice – le sue parole – per il gol ma soprattutto per la vittoria contro un avversario diretto per l’Europa. Ora dobbiamo continuare a vincere per fare qualcosa di grande. Dal punto di vista personale sono contentissimo del periodo che sto attraversando, spero di continuare così e segnare altri gol“.

La vittoria con il Napoli ha un’importanza doppia, perché è la prima in uno scontro diretto contro un’avversaria diretta per la Champions. “Abbiamo grandi mezzi, dovevamo ritrovarci dopo l’anno scorso. Siamo felicissimi perché abbiamo vinto uno scontro diretto, ma ora pensiamo a vincere altre partite“.