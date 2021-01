In A la Roma è l’unica squadra imbattuta in casa

Il 3-1 della Juventus a San Siro sul Milan, oltre ad avvicinare la Roma alla vetta (adesso distante solo 4 punti), ha regalato un record stagionale alla squadra di Fonseca che è rimasta l’unica con il campo imbattuto, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

Un comportamento in controtendenza, quello giallorosso, perché ben 11 squadre su 20 stanno andando meglio in trasferta. Il 2020-21 potrebbe diventare il primo campionato della storia in cui il totale dei punti esterni sarà superiore a quelli ottenuti in casa: al momento il trend è questo, siamo 220 a 211, quindi 51% contro 49%. La Roma ne ha conquistati 20 all’Olimpico (anche questo un primato, l’Inter è a 19) con 6 vittorie e 2 pareggi, quelli contro Juventus (2-2) e Sassuolo. Dopo lo 0-0 del 6 dicembre con gli emiliani ha vinto 3 volte di fila in casa: 3-1 al Torino, 3-2 al Cagliari, 1-0 alla Sampdoria. Allargando la striscia alla scorsa stagione non perde all’Olimpico da più di 6 mesi (2 luglio, 0-2 con l’Udinese) in cui ha ottenuto 11 successi e 4 pareggi compresa l’Europa League.