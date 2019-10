Il trequartista anti-Cagliari: Veretout o Cristante

L a sconfortante prestazione di Javier Pastore anche contro i modesti austriaci del Wolfsberger, abbinata agli infortuni di Pellegrini e Mkhitaryan, costringerà Fonseca a una scelta inedita nel ruolo di trequartista contro il Cagliari. Impossibile riproporre il Flaco contro una squadra molto atletica, riporta il “Corriere della Sera”. Restano così due soluzioni, visto che Zaniolo dovrà giocare ancora esterno: favorito Veretout, che è stato provato per qualche minuto a Lecce, nel finale di gara, oppure scelta su Cristante, che in quel ruolo ha giocato all’Atalanta. Florenzi ha ancora la febbre alta e anche nel ruolo di terzino destro c’è emergenza, visto che Santon e Spinazzola hanno giocato 90 e 79 minuti in Europa League. Convince poco la soluzione Mancini terzino, con Fazio confermato insieme a Smalling.