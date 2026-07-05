"Restiamo e vinciamo": dopo i Friedkin, anche la rosa della Roma è pronta a scommettere su Gasperini. Un virgolettato che racchiude, in estrema sintesi, un discorso fatto dai giocatori più rappresentativi dello spogliatoio al termine dello scorso campionato. E l’obiettivo del club è fare in modo che, eccezion fatta per chi ha giocato il Mondiale, Gasp possa trovare il gruppo al completo fin dal primo giorno, compresi Pellegrini e Dybala. Per la Joya ormai manca soltanto la firma, che potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana, con un anno di contratto (con opzione per il secondo) a circa 2,5 milioni netti più bonus. Per quanto riguarda Pellegrini, invece, il nuovo ds romanista è pronto a ricevere il procuratore Pocetta nei prossimi giorni, dopo il colloquio di giovedì scorso. La distanza tra domanda e offerta - scrive Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - ancora c'è, ma le parti restano fiduciose di arrivare alla fumata bianca per una cifra vicina ai 3 milioni a stagione, con la formula di un biennale con opzione per il terzo.