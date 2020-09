Il pallone senza passione

Una delle grandi banalità del calcio è che i calendari siano tutti uguali “perché in campionato le devi incontrare tutte”. Non è così e lo sa chi ha visto sfuggire uno scudetto o arrivare una retrocessione per aver incontrato un avversario motivato al posto di uno che non aveva più nulla da chiedere. I sorteggi di Lazio e Roma fanno già discutere, scrive Luca Valdiserri sul “Corriere della Sera”. Simone Inzaghi si lamenta degli scontri diretti quasi tutti fuori casa nel girone di ritorno, vede il derby alla penultima e teme un Natale rovinato dall’incrocio con Napoli e Milan. Fonseca ha un inizio “da paura”, con Verona e Juventus. Partire bene è fondamentale, tanto più sotto gli occhi del nuovo presidente Dan Friedkin. Il finale di stagione sarà sulle montagne russe: Crotone, Inter, Lazio e Spezia. La cosa più triste nel primo campionato che inizia sotto la minaccia Covid-19 è pensare a un Olimpico vuoto nei big match. È impossibile abituarsi al calcio senza pubblico. Non è certo la cosa più importante, ma per milioni di italiani era una delle più appassionanti. E per quanto la poltrona di casa sia comoda, lo stadio è un’altra esperienza.