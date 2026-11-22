Non era il sabato che sognava, ma Parma partendo da Torino non è poi così distante. "Andiamo? Sì, andiamo". E così il romanista Flavio Cobolli s'è infilato nel settore ospiti insieme al papà. Idea più che buona, perché s'è gustato il risultato quasi tennistico di quella macchina da gol che è la Roma e quella furia di attaccante che è Donyell Malen: quattro reti, siamo a 26 gol nell’anno solare (nessuno in Europa come lui, nei cinque campionati top), nello specifico 12 in 11 presenze in questa serie A e un totale di 16 centri stagionali. Per la Roma 36 gol in 12 giornate, era dal 1950-51 che in serie A una squadra non segnava così tanto. Come sottolinea il Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera', è il segnale, l'ennesimo, di una squadra convinta dei propri mezzi e che s'è messa in testa di voler lottare per il vertice fino a fine stagione. E pensare che — fa strano raccontarlo — non è stata una gara semplice per Gasp. Perché il Parma del primo tempo 0ccupava bene gli spazi e in contropiede un po’ di preoccupazione alla Roma è riuscita a crearla. L'equilibrio l’ha rotto il gioiello di Malen. Wesley ha spaccato la partita, entrando in tutti e quattro i gol fino all’1-5 finale. Il Parma, che fin lì aveva retto, s'è sciolto come d’incanto.