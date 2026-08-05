L'all-in è pronto. Tutto su Antonio Nusa, ma con un occhio pure in direzione Lione per Malick Fofana. La Roma balla su questi due tavoli per l'esterno offensivo. Messi da parte gli altri nomi per motivazioni diverse (Schade per una valutazione ritenuta troppo alta, Leweling perché non convincente del tutto dal punto di vista tattico), il club giallorosso progetta il grande colpo di mercato. Per il quale serve ancora qualche giorno di pazienza: questa settimana è dedicata alla situazione degli esterni bassi, nella prossima, al rientro della squadra dal ritiro in Galles, si entrerà nel vivo del reparto offensivo. In pole c'è Nusa: l'idea del club è quella di investire parte del budget risparmiato per l'esterno basso sul norvegese del Lipsia. E in cima alla lista di Gasperini, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della sera, che sa di dover aspettare ed è disposto a farlo. Il Lipsia, ora impegnato nella cessione di Diomande al Real Madrid, chiede 6o milioni e non si è mai mosso da quella cifra, la Roma può superare quanto aveva messo in a preventivo per Summerville e avvicinarsi alle richieste dei tedeschi. Conferme anche sulla pista Endrick, che però nulla ha a che fare con il ruolo a sinistra: il brasiliano è seguito esclusivamente in caso di cessione di Soulé.