Se sia una mossa per stanare il Feyenoord, che continua a chiedere 30 milioni per il giovanissimo Read, senza bonus, tutti e subito, o una reale virata - come sembra-sarà chiaro nelle prossime ore. Di certo la Roma si è stancata del lungo tira e molla per il 20enne orange e dopo aver rilanciato dalla prima offerta (22+3) a 25+3 milioni e non aver visto nessuna apertura del club olandese, ha spostato le sue mire decisamente su Molina. Un profilo che D'Amico aveva monitorato ad inizio mercato e che seguiva anche ai tempi dell'Atalanta. La Roma ha presentato ieri un'offerta ufficiale all'Atletico Madrid di 17 milioni, comprensivi dei bonus, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Probabilmente non basteranno, anche perché il laterale (curiosamente in vacanza a Roma nel mese di novembre) ha visto esercitata la clausola unilaterale di prolungamento fino al 2028. La richiesta, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, è di 20 milioni garantiti. E come se non bastasse, non è semplice trattare nemmeno con il calciatore che parte da uno stipendio di 2,4 milioni e punta a superare i 3. Cifra che a Trigoria vogliono abbassare considerando che Malen percepisce 3,2 milioni. Il problema dei laterali continua ad essere centrale nel mercato giallorosso. Ad oggi all'appello ne mancano addirittura quattro: due a sinistra nel ruolo di trequartista dietro Malen e altrettanti a centrocampo. Cacciamani è una pista da seguire come vice Wesley. Il Torino prova ad alzare la posta: la prima offerta giallorossa (8+2) non è stata accettata. L'impressione è che i granata stiano cercando il colpo grosso: se la proposta salisse intorno ai 12 milioni difficilmente Cairo - al di là del no di facciata - direbbe di no.